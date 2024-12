Lõuna-Korea parlament hääletas presidendi tagandamise poolt

Põhiseaduse järgi jätkab nüüd presidendi volituste arutamist põhiseaduskohus, kes saab Yooni tagasi ametisse nimetada või kinnitada lõplikult tema ametist vabastamise. Kohtus on üheksa liiget ning presidendi tagandamisega peab olema nõus kuus kohtunikku. Asja arutamine võib võtta kuni kuus kuud. Olukorda komplitseerib asjaolu, et kolm kohtunikukohta on praegu tühjad, seega peavad kõik kohaolevad kohtunikud parlamendi otsust toetama.