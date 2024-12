Austria pakub Süüria põgenikele koju naasmiseks 1000 eurot

Konservatiivne kantsler Karl Nehammer reageeris Assadi kukutamisele kiiresti. Ta ütles sündmuste toimumise päeval, et Süüria julgeolekuolukord tuleks ümber hinnata, et võimaldada Süüria põgenike väljasaatmist.

Hetkel on olukord Süürias veel ebaselge ja inimeste sunniviisiline väljasaatmine ei ole võimalik. Praegu on Austria valitsus öelnud, et keskendub vabatahtlike väljasaatmisele.