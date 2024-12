TÄISMAHUS | NATO peasekretär Mark Rutte: oht liigub meie poole täiskiirusel. On aeg minna üle sõjaaja mõtteviisile

Suur tänu Rosa ja palju tänu Carnegie Europe’ile selle ürituse täna korraldamise eest selles imetlusväärses kohas. Ja on suurepärane näha nii palju inimesi siin selles ruumis ja ma tean, et veel palju enamad ühinevad meiega internetis üle maailma. Seega tere hommikut, pärastlõunat, õhtut teile kõigile!

Mul on väga suur au alustada üliolulist arutelu NATO riikides, eriti Euroopas ja Kanadas elavate kodanikega. Need olete teie, keda ma tänan. See on teie toetus, mida ma vajan. Need on teie hääled ja teod, mis määravad meie tulevase julgeoleku.