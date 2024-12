Hollandi kohus lükkas tagasi taotluse peatada relvaeksport Iisraeli

Hagejad väitsid, viidates suurtele tsiviilohvritele Iisraeli sõjas Gaza sektoris, et Hollandi riigil kui 1948. aasta genotsiidikonventsioonile allakirjutanul on kohustus võtta kõik mõistlikud meetmed genotsiidi ärahoidmiseks.

Lisaks viitasid organisatsioonid Rahvusvahelise Kohtu antud korraldusele, mille kohaselt peab Iisrael vältima genotsiidi toimepanekut Gaza sektoris.

Iisraeli sõnul on genotsiidisüüdistused alusetud ja nad on rõhutanud, et nende sihikul on vaid Hamas ja teised relvastatud rühmitused, kes ohustavad Iisraeli.

Haagi ringkonnakohtu kohtunikud toetasid Hollandi riiki. Holland on öelnud, et ta hindab pidevalt ohtu, et Iisraeli eksporditavaid relvi ja kahesuguse kasutusega kaupu võidakse kasutada viisil, mis võib viia rahvusvahelise õiguse rikkumiseni. Riik on ka aeg-ajalt ekspordist keeldunud.

Haagi ringkonnakohus rõhutas, et riigil on oma poliitikas teatav tegutsemisruum ja kohtud ei tohiks kiirustada sekkumisega.

„Ajutise õiguskaitse kohus leiab, et ei ole põhjust kehtestada riigile sõjalise ja kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi täielikku keeldu,“ öeldi avalduses.

Veebruaris otsustas Hollandi kohus eraldi kohtuasjas, et valitsus on kohustatud blokeerima F-35 hävituslennuki osade eksporti Iisraeli, kuna kardeti, et neid kasutatakse Gaza sektoris rahvusvahelise õiguse rikkumiseks. Valitsus on selle otsuse edasi kaevanud.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada