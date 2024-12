FOTO | Tallinna ringteel toimus kaks avariid, liiklus on häiritud

Lisaks sõitis Tallinna ringtee teises lõigus Rae vallas Kurna külas Lexust juhtinud 53-aastane mees vastu teepiiret. Politsei selgitas, et autojuht on kaine ja juhtimisõigusega, viga ta ei saanud. Asja lahendab edasi kindlustus.

Teeolud

Pärastlõunal on teekatted Eestis valdavalt kuivad või soolaniisked, kuid Harjumaal on lumesaju tõttu teed lumised. Õhutemperatuur on sisemaal 0 kuni 4 kraadi ja saartel ning Lääne-Eestis 0 kuni +3 kraadi. Teetemperatuurid on üle Eesti miinuspoolel.