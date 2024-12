Veebipoodides on hakatud müüma Mangionega seotud kaupu, näiteks müüakse T-särke kirjaga „Selles majas on Luigi Mangione kangelane, jutul lõpp“ ja nokkmütse kirjaga „Tegevjuhikütt“. Ka New Yorgi tänavapildis leiab tapjale toetust avaldavaid sõnumeid. Paljud sotsiaalmeediakasutajad kiidavad tervisekindlustusfirmade vastu astumist ja on nägusast noormehest sisse võetud, omavahel jagatakse meeme ning tehakse toimunu üle võllanalju.