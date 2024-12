„Kardame, et jäämegi lastega kodutuks!“ Tallinna linn on hakanud üürimaju tühjendama

Kõige rohkem on linna uuest otsusest puudutatud lastega pered, kes said korteri munitsipaalpinnale noore pere kategooria alusel – see kategooria on nüüd kaotatud. Majade viisi inimesi saab üksteise järel lepingu lõpetamise teateid. Sama palju inimesi on siiani teadmatuses, mis saab, sest otsuste langetamine venib.