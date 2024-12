Toots paneb kokku Narvas uut koalitsiooni, volikogu esimeheks võib saada Raigi leeri kuulunud Žavoronkov

Narvas linnavõim muutub ajas aina segasemaks, palju liikumisi ja pooltevahetusi toimub ka volikogus. Toots on kokku panemas uut koalitsiooni, kuid pikemalt ta sellest Delfile rääkida ei soovinud. „Enne me ei räägi midagi, kui me oleme koalitsiooni lõplikult kokku saanud ja see toimub teisipäeval. Kui koalitsioon saab kokku, siis me otsustame, kes kuhu ja mis moodi,“ ütles ta.

Samas on juba teada, et üks kindel esimehe koha soovija on Vladimir Žavoronkov, kes kuulus Katri Raigi leeri, kuid suundus üle Tootsi selja taha. „Meil on praegu Narvas kombeks olla ühe jalaga ühes koalitsioonis ja teise jalaga teises koalitsioonis, muidugi suur tõenäosus, et need suusad lähevad risti - lõpuks oled käpuli maas,“ kirjeldas Raik Delfile olukorda.