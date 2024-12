Kertu Saks: ellujäämise kunstide kasvulava on igat päeva väärt

Olin 2019. aasta 28. augustil Eesti Kultuurkapitali juhina Kultuuriministeeriumi saalis, kui rahvusvaheline sõltumatu ekspertkomisjon seal suurel ekraanil Tartu 2024. aasta kultuuripealinnaks kuulutas. Kuigi see, et üks Eesti linn selle tiitli saab, oli ette teada, oli kandidaatlinnu algselt kolm – Tartu, Narva ja Kuressaare. Lõppvooru jäid Tartu ja Narva ning mõlemad linnad olid teinud tiitli taotlemiseks ära suure eeltöö. Tartlaste võiduhetk kajas saalis pea sama kirglikult kui olümpialinna staatuse võitmine. Nii suurt rõõmu oli ka kõrvalt väga tore tunnistada ja tahe vägevat tiitliaastat kujundada oli käega katsutav. Liikumine lükati käima pealkirja all „Ellujäämise kunstid“, mis oli küll loovkontseptsioonina põnev, aga täit tähendust see kohe kätte ei andnud. Samas tundus pealkiri sobivat, kõlades justkui rohelistest ideedest kantuna.

Võib arvata, et ühegi Euroopa kultuuripealinna loovkontseptsioon pole saanud nii tähenduslikuks kui „Ellujäämise kunstid“.

Täna teame aga, et tiitli pälvimisest kultuuripealinna aasta avamiseni läinud viis aastat andsid loovideele sellise hooga konteksti juurde, et võib arvata, et ühegi Euroopa kultuuripealinna loovkontseptsioon pole saanud nii tähenduslikuks kui „Ellujäämise kunstid“. Keegi ei taha enam, et maailma tabanud kriise järjestikku üles loetakse, aga mis parata. Kliimakriis, üleilmne pandeemia, energiakriis, sõda ja majanduskriis on olnud suured mustad pilved, mille tõttu väga paljude inimeste elus ei ole ellujäämise kunstide mõiste figureerinud ainult ülekantud tähenduses. Tihti ja mitmel pool ongi küsimus olnud päriselt selles, kuidas reaalselt ellu jääda?