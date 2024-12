Praegune ajateenistusmudel jääb ajale jalgu. Kaitseväe esindaja: praktikat on liiga vähe

Teema läks suure kella külge üleeile, kui kaitseväe juhataja Andrus Merilo rääkis ERRile antud intervjuus plaanidest, kuidas ajateenistust reformida. Usutluse ajal märkis ajakirjanik, et hiljutisel kaitseväe teabepäeval rääkis Merilo oma kolleegidele, et 2026. aastal võiks teha nii-öelda vaheaasta, kus võetakse ajateenistusse oluliselt vähem inimesi ehk senise ligi 4000 ajateenija asemel 1000 ajateenijat. Ning et pühendaks tolle aasta instruktorite väljaõpetamisele, et põhimõtteline reform ära teha.