Iisraeli rünnakud tapsid eile Gaza sektoris kümneid palestiinlasi

Kaks Iisraeli rünnakut Rafahis ja Khan Yunisis tapsid vähemalt 13 palestiinlast, kes Gaza meedikute ja Hamasi teatel kaitsesid humanitaarabiveokeid. Iisraeli kaitsevägi teatas, et need olid Hamasi võitlejad, kes püüdsid veoseid kaaperdada.

USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles eile, et usub, et kokkulepe Gaza relvarahu ja pantvangide vabastamise üle võib olla lähedal, sest Iisrael andis märku, et on valmis, ja on ka märke Hamasi poolt.