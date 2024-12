WSJ: Trump ütles, et Ukraina tulevase relvarahu valvamine on Euroopa asi

Ajaleht Wall Street Journal kirjutab, et peamine järeldus USA presidendiks valitud Donald Trumpi eelmisel nädalal toimunud visiidist Euroopasse on see, et Euroopa peab võtma enda kanda põhilise koorma Ukraina toetamisel relvarahu valvavate vägedega ja relvadega Venemaa heidutamiseks.