Venemaa kontakteerus Süüria mässulistega lootuses säilitada oma sõjaväebaasid

HTS on pärast presidendi Bashar al-Assadi kukutamist riigi võimsam jõud. Bogdanov lisas, et suhtlus rühmitusega „kulgeb konstruktiivselt“.

Samuti ütles Bogdanov, et baasid on endiselt Süüria territooriumil ja hetkel ei ole muid otsuseid vastu võetud. Baaside säilitamise eesmärk on jätkata „võitlust rahvusvahelise terrorismi vastu“, ütles Bogdanov.

„Nad olid seal süürlaste taotlusel eesmärgiga võidelda Islamiriigi terroristide vastu. Ma lähtun sellest, et kõik on nõus, et võitlus terrorismi ja selle, mis ISist alles on, ei ole lõppenud,“ sõnas ta.