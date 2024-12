Tiktokker Andreas Melts annab koos tuntud muusikuga kontserdi: mõtlesime, et kõik laulavad alati nii ilusasti, seega meie laulame mööda

Andreas räägib oma kogemusest kaitseväes, kus ta oli teistest vanem, nimelt 24aastane. Seal pani mees tähele, et enamus noori kamraade on igal vabal momendil TikTokis. See oli hetk, kus ta sai aru, et sinna läheb enamuste tähelepanu.

Tiktokkeriks sai Andreas pärast kaitseväge. Üks sõber oli küll skeptiline, et miks mees ronib kohta, kus väikesed tüdrukud tantsuvideosid teevad. Tänaseks on tal üle 29 000 jälgija. Mees räägib oma karjääri algusloo. Andreas tunnistab, et ega vaatamistearv ei vastanud alguses sugugi ootustele ning esimestele postitustele tagasi mõtlemine paneb teda piinlikkusest nina krimpsutama.

Juttu tuleb ka sellest, kuidas ta käib erinevatel pidudel esinemas, mille tarbeks loob ta ka laule vastavalt tellimusele. Selle aasta detsembris teeb ta aga midagi hingele. Nimelt annavad nad kuu lõpus koos muusik Jalmar Vabarnaga kontserdi. Mees tunnistab, et see on natuke hirmus ka, aga ta on teadlikult võtnud detsembris veidi vabamalt, et saaks suureks esinemiseks valmistuda. „Kõik laulavad alati väga ilusasti, meie mõtlesime, et laulame mööda,“ võtab Andreas oma mõtted kontserdi osas kokku.

Mis aga juhtub, kui väsid ise enda loodavast sisust ära? Millised on ohud, kui muudad oma postituste suunda? Kuidas Andreas jõudis huumorikate laulude loomiseni? Sellest kõigest MIda keegi ei kuule! uues episoodis!





Saate toovad sinuni:

Coolbet - Sport, kasiino ja pokker, kõik ühes kohas!

MySnack – Küpsest viljast loodud tervislikud snäkid. Lihtne, maitsev, kasulik.

Nauding Saku Lätelt – Eestis röstitud kohvioad eksklusiivselt ainult Saku Lätest!

Vitamiinid meestele Apothekast

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega