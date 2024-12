FOTOD | Tallinna linnavolikogu võttis vastu 2025. aasta eelarve

Linnavolikogu esimees ja koolidirektor Toomas Kruusimägi sõnas volikogu aasta viimasel istungipäeval, et Tallinna lasteaedade kohatasu vähenemine ning õpetajate palgatõus on lastevanematele meeldivad sõnumid.

Volikogu rahanduskomisjoni esimees Jaak Juske (SDE) ütles, et Tallinna saab tulevikku vaatava eelarve, mille prioriteediks on lastega pered ja haridus.

2025. aasta linnaeelarve eelnõu kogumaht on 1,29 miljardit eurot, mis on ligi 70 miljoni euro võrra suurem kui 2024. aasta täpsustatud eelarve. Nii investeeringutest kui tegevuskuludest on suurima osakaaluga haridus- ja liikuvusvaldkond. Investeeringuteks on 2025. aastal eelarve eelnõu järgi ette nähtud 250 miljonit eurot – seegi on võrreldes mulluse eelarvega kasvanud veerandi võrra. Investeeringutest on suurima osakaaluga haridusvaldkond, mis moodustab kogumahust 38,6 protsenti. Haridusvaldkonnale järgnevad liikuvusvaldkond 18,4 protsendi ning linnamaastiku valdkond 10 protsendiga.