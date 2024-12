VIDEO | Alender: Venemaa püüab kliimateemadega meid lõhestada

Eesti Ekspress tõi välja, et üldisemas meediapildis on käivitunud aktiivne ja laialdane kampaania kliimapoliitika vastu. Alenderi sõnul on see loomulik elukäik, kuid ei maksa unustada, et oleme hübriidsõjas. Ta näeb seal idanaabrite mõjutustegevust.

„Eks on tehtud erinevaid uuringuid valeinfo leviku kohta ja tõepoolest kliimateemad on üks neist sellistest teemadest, mida kasutatakse selleks, et meid lõhestada,“ ütles kliimaminister Delfile.

Venemaa mõjutuste tagajärgede kohta ütles Alender, et kui meedias on kliima ja keskkonna debatt on väga polariseeritud, siis on nendes riikides lihtsalt raskem kliimapoliitikat ellu viia, mis viiksid edasi puhtama majanduse suunas.

Kliimaministri sõnul püüab Venemaa oma mõjutustegevust läbi viia näiteks sotsiaalmeedias. „On ka analüüsitud erinevad filme, meediaartikleid, nende tõelevastavust, et eks kõik sellised meediakanalid on selles riskikohas,“ ütles ta.

Alenderi sõnul seab see kliimaministeeriumile ka suurema vastutuse õiget infot esile tuua ja selgitada teadmistepõhiseid teadmisi, et kliima ja keskkonnateadlikkust tõsta.

Lahendused võivad ministri sõnul olla mitmetahulised. „Ei ole tegelikult selliseid mustvalgeid vastuseid. Mis puudutab aga selliseid suuri muutusi, siis inimesed on loomult alalhoidlikud. Me tahaksime, et asjad jätkuksid alati nii, nagu nad olid meil lapsepõlves, aga paraku on maailma loomuses väga palju muutusi ja kliimamuutuseid,“ ütles ta.

