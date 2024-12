Välisministeerium eraldab Ukrainale ligi 200 000 eurot

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et me ei saa unustada, et Ukrainas on rindejoone lähedal olukord endiselt väga raske ja humanitaarvajadused suured. „Sõja mõju ulatab sügavale ühiskonda ning on oluline, et Eesti saab rahvusvaheliste toimijate kaudu toetada kõige haavatavamaid inimesi.“

„Lisaks vajab jätkuvat toetust ka Ukraina energiasektor. Ukraina on Venemaa rünnakute tagajärjel kaotanud praeguseks ligi 70% elektritootmisvõimsusest. Sellel kõigel on mõju Ukraina ühiskonna vastupanuvõimele ja majandusele, sest riigis on tavalised elektrikatkestused – ennustatakse, et talvel need pikenevad, kestes 6–18 tundi päevas. Elektri puudumine mõjutab veevärgi ja kanalisatsiooni ning muude tehnosüsteemide toimimist. Lisaks on Venemaa juba korduvalt rünnanud alajaamasid, mis ühendavad elektrivõrguga tuumaelektrijaamasid,“ rääkis ta.

100 000 eurot eraldati ÜRO Humanitaarasjade Koordinatsioonibüroo Ukraina Humanitaarfondile, kelle abiga jõutakse ka raskesti ligipääsetavatele aladele ja vahetult abivajajateni. Ukraina humanitaarfondist rahastatakse muu hulgas ka Eesti MTÜde – MTÜ Mondo ja Pagulasabi – humanitaartegevusi Ukrainas.

68 000 eurot eraldati ÜRO Rahvastikufondile Ukraina humanitaarolukorra leevendamiseks 2025. aastal. Kaks kolmandikku Ukraina naistest on kannatanud soopõhise vägivalla all, paljud on langenud inimkaubanduse või konfliktipõhise seksuaalvägivalla ohvriks ning sõja mõjul on suurenenud koduvägivalla juhtumite arv. Ukrainas on vastav fond üles seadnud 26 mobiilset kliinikut/sünnitusüksust, keskused soopõhise ja konfliktiga seotud seksuaalvägivalla ohvritele, riikliku telefoninõustamise teenuse ja üle 100 mobiilse psühhosotsiaalse toe meeskonna soopõhise vägivalla ohvrite aitamiseks. Samuti haldab UNFPA virtuaalset konfliktiga seotud seksuaalvägivalla ohvrite toetusplatvormi.