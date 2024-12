VIDEO | Hartman maapiirkondades riigiasutuste sulgemisest: loodan, et saame sellele piduri peale

Hartman selgitas, et valitsusele anti ülevaade sellest, mida erinevad ministeeriumid ja nende allasutused järgmise kolme aasta jooksul planeerivad ning ka ülevaade ettepanekutest, kuidas takistada riigi kokku tõmbumist maapiirkondades. „Kirglik arutelu, et kuhu ja milleni me jõudmas oleme, mis siis need konkreetsed lahendused saavad olema, see seisab nüüd meil ees,“ ütles ta.

Valitsuse liikmed olid saanud tutvuda memorandumiga, mille Hartman ja Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) koostasid, ning Hartmani sõnul oli aktiivne ning sisukas diskussioon. „Minu taju on ka see, et kui me nüüd erinevaid teemasid arutame, ka seda, kuidas majanduskasvu toetada, siis üha rohkem tuleb esile, et see peab vähendama regionaalset ebavõrdsust ja arvestama ka erinevate regionaalsete aspektidega,“ kirjeldas ta.

„Need debatid, mis me täna oleme valitsuses käivitanud, on pannud ministreid rohkem mõtlema selle peale, et kuidas tegelikult seda regionaalarengut mitte peatada, vaid vastupidi arendada,“ tõdes Hartman.

Varasemalt on regionaalminister Delfile ka öelnud, et kõikide riigiasutuste sulgemiste osas ja maapiirkondadest likvideerimisel tuleb teha mõjuanalüüsid ja ka erinevad asendusmeetmed asemele mõelda nende piirkondade jaoks.

Hartman on lootusrikas, et kõiki plaanitavaid riigiasutusi ei pea sulgema. „Ma väga loodan seda, et me saame siia piduri peale,“ ütles ta.

Tekivad piirkonnajuhid

Regionaalminister lisas, et kuigi Ida-Virumaa uut eriesindajat endale varasemal kujul ei saa, siis on töös hoopis piirkonnaesindajate süsteemi väljatöötamine. „Näiteks on regionaal- ja põllumajandusministeerium sellel aastal koondanud kolmkümmend inimest, aga me oleme selle asemel loomas neli piirkonnajuhti kohapeale selleks, et paremini tajuda piirkondade vajadusi ja huve, kui me räägime ka ettevõtluse ja majanduse arendamisest,“ selgitas ta.