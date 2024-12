Ukraina meedia: Moskva oblasti metsas tapeti Vene raketi- ja drooniteadlane Mihhail Šatski

Ukraina eriteenistuste ja kaitsejõudude allikate sõnul tapeti Šatski Moskva oblastis Kotelniki linna lähedal asuvas Kuzminski metsapargis, vahendab Meduza.

„See oli Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse erioperatsioon,“ kirjutas Ukrajinska Pravda.

Esimesena teatas Šatski tapmisest täna Telegramis ajakirjanik Aleksandr Nevzorov, kes avaldas kaks fotot tapetud mehest, kes sarnaneb Šatskile. Nevzorov avaldas ka Moskva Telegrami kanalite postitused, milles teatati 10. detsembril, et Kotelnikis Kuzminski metsapargi piirkonnas lasti maha mees.

Väljaanne Važnõje Istorii geolokeeris Telegrami kanalites avaldatud videod ja tegi kindlaks, et koht asub kümneminutilise jalutuskäigu kaugusel Šatski kodust Kotelnikis (aadress on teada lekete tõttu).

Telekanali Rossija 24 saade „Vesti. Dežurnaja tšast“ teatas ööl vastu 11. detsembrit, et pealtnägijad kuulsid Kuzminski metsapargi juures laske 10. detsembril kella 21 ajal. Saates öeldi, et metsast leiti lamamas liikumatu ja elumärkideta mees. Kohale kutsutud politseinikud aga surnukeha ei leidnud. „Vesti“ korrespondent lisas, et metsas lebavaks inimeseks võidi pidada kahtlast riideeset – lumel lebanud tumedat jopet.

Konstrueerimisbüroo Mars veebilehel on öeldud, et Mihhail Šatski on osalenud juhtimissüsteemide loomisel 11 kosmoseaparaadile. Moskva lennundusinstituudi veebilehel on öeldud, et Šatski oli õppejõud kateedris 705B, mis tegeleb piloodita kosmose- ja atmosfäärisiseste lennuaparaatide pardaautomaatikaga.

Nevzorov märkis Ukraina meediale, et Šatski tegeles tiibrakettide H-59 moderniseerimisega rakettideks H-69 ning teda nimetati „tehisaru Vene droonides ja teistes lennu- ja kosmoseaparaatides kasutuselevõtu peaideoloogiks“.

Ukraina meedia allikad teatasid, et iga isik, kes on ühel või teisel viisil osaline Vene sõjatööstuskompleksis ja toetab nii Venemaa agressiooni Ukraina vastu, on Ukraina kaitsejõudude seaduslik sihtmärk.

Venemaa uurimiskomitee ja Moskva oblasti prokuratuur ei ole Šatski tapmist kommenteerinud.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada