Biden andis armu 39 inimesele ja muutis veel 1500 karistust

Üle nädala tagasi allkirjastas Biden tingimusteta armuandmisotsuse oma pojale Hunterile. Ametnikud teatasid eelmisel nädalal, et Valge Maja võtab kuulda nõudmisi, et Biden oleks sama armuline ka tuhandetele inimestele, kellele USA kohtusüsteem on liiga teinud, vahendab Reuters.