VIDEO | Haridusministeerium maksis 60 töötajale kopsaka lisaraha. Minister: inimesi on vaja motiveerida

„Haridusministeeriumi palgad on ministeeriumite pingereas kõige madalamad. Meil on näha, kuidas ostetakse inimesi üle, ja me ei suuda enam professionaalseid inimesi tööl hoida,“ rääkis haridusminister Kristina Kallas (E200) ja lisas, et tööjõu voolavus on ministeeriumis suur. „Selleks, et me saaksime kvaliteetset hariduspoliitikat teha – meil on olnud väga pingeline reformide aasta –, on vaja inimesi motiveerida.“

Ministri sõnu kinnitas ka ministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts, kelle sõnul maksti lisatasu neile, kes on saanud kas koondatud ametnike tõttu lisatööd, võtnud või saanud lisaülesandeid suuremamahuliste tööde tegemiseks – näiteks Ida-Virumaa palgatoetuse menetlemine ja kriisiplaani ettevalmistamine – või panustanud ajaliselt rohkem näiteks seaduse eelnõude ettevalmistamisse.

„Me oleme ka järjestikuse kolme aasta jooksul kujundanud ametikohtade ülesandeid ümber ja see on mõnedele ametnikele toonud kaasa lisatööd ja lisatöötunde. Inimesed, kes on tööd teinud, on seda teinud nõutavast intensiivsemas mahus, tulemuslikult ja pühendumusega,“ selgitas Vinter-Nemvalts.

Ministri sõnul on HTMi töötajad seaduste ja seaduseelnõudega palju vaeva näinud. „Näiteks on tegeldud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seadusega, alushariduse seadusega, kooliea pikendamise reformiga, peetud hariduseleppe läbirääkimisi, töötatud välja õpetajate karjäärimudelit ja reformitud kutseharidust. Need on väga suured reformid, ja kuna täna on meil kõige madalamad palgad ministeeriumide võrdluses, on väga keeruline motiveerida inimesi neid reforme eest vedama,“ ütles Kallas.

Lisatasud kärbete ajal

Kuigi lisatasu ja preemia maksmine on tavapärane praktika, kerkib eelkõige esile küsimus, miks just kärbete ajal ministeeriumi töötajatele niivõrd suuri lisatasusid jagati. Summad varieerusid vahemikus 1000–4000 eurot ning suur osa lisatasudest on seotud süsteemide arendamise, õigusloome, rahvusvaheliste projektide ja strateegilise juhtimisega.