KAART JA VIDEO | Venemaa ohvriterohke marss Pokrovski poole. Vähemuses ukrainlaste eelis on droonid

Pokrovski gaasivarustus on katkenud ning vabatahtlikud abistajad keelitavad viimaseid tsiviilelanikke lahkuma. Kohalike võimude teatel on sõjaeelsest 60 000 elanikust kõigest hoolimata linna jäänud 11 000 inimest, peamiselt pensionärid. Sõjaeelsetest linnaelanikest üle kolmveerandi olid ukrainlased ja 22% venekeelsed. 2016. aastani Krasnoarmiiski nime kandnud linn paistis silma eelkõige söetööstusega, strateegiliselt olulist roli on sõjas täitnud linna läbiv raudtee.

Ukraina vägede hinnangul on pealetungiva vastase kaotused tohutud, ent Venemaa peab piirkonda Donetski oblasti vallutamise jaoks nii oluliseks, et toob sinna pidevalt uusi jõude. Nädala alguses teatas Ukraina armee, et Pokrovski ründamisel osaleb 70 000 Vene sõdurit ja veel 35 000 on hõivatud lõuna pool Kurahhivi suunas. Linna kaitsel osaleva elitaarse 108. üksikpataljoni ehk Da Vinci Huntide komandör Serhi Filimonov kommenteeris portaalile Suspilne, et tema üksused on vastaspoole 6. tankipolgu juba kaks korda hävitanud, ent see nii-öelda kasvab tagasi.