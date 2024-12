Keskkriminaalpolitsei kuulutas Asper Biogene’i andmevargust juhtinud mehe rahvusvaheliselt tagaotsitavaks

Kriminaalmenetluses seni kogutud tõendite põhjal on alust kahtlustada, et ettevõtte andmebaasi sisenemine ja andmete alla laadimine oli planeeritud ja organiseeritud tegevus. Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Ago Ambur rääkis, et kogutud tõendid viitavad sellele, et kahe kuu jooksul toimetas selle nimel sihipäraselt ja pidevalt neljast inimesest koosnev grupp, kellest juhtivat rolli kandis Vene Föderatsiooni kodanik Vladislav Rybakov.

„Grupi tegutsemist iseloomustas spetsialiseerunud rollijaotus, kus kahtlustuse järgi oli igal liikmel andmevarguse läbiviimisel oma ülesanne – alustades arvutisüsteemis turvaaukude otsimisest kuni varastatud andmete eest lunarahanõude esitamiseni,“ kirjeldas Ambur.

Vladislav Rybakovi kahtlustatakse isikute grupis arvutisüsteemile ebaseaduslikult juurdepääsu hankimises. Kuivõrd andmelekke järel esitasid kurjategijad ka lunarahanõude, kahtlustatakse teda ka suures ulatuses väljapressimises ehk varalise kasu üleandmise nõudmises vara rikkumisega ähvardades.

Süüdimõistmisel võidakse teda karistada kuni 12 aasta pikkuse vangistusega.

Riigiprokuratuur taotles Harju maakohtult Rybakovi vahistamist. Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja andis välja tagaselja vahistamismääruse, lisaks kuulutati mees rahvusvaheliselt tagaotsitavaks.

Riigiprokurör Vahur Verte sõnul on küberkuritegevus muutunud tõsisemaks ja kujutab üha suuremat ohtu. „Kurjategijad võivad häirida meie igapäevaelu, kahjustada ettevõtteid, riiklikke süsteeme ning seada ohtu inimeste isikliku turvalisuse ja andmete privaatsuse. Küberkurjategijate tegevuse tõkestamine ning nende kohtu ette toimetamine on vajalik, et toetada usaldust digikeskkondade vastu. Arvutisüsteemidesse tungimiste, andmete varguste ja teiste kuritegude tõkestamisega tagame kõigile turvalisema digikeskkonna,“ rääkis Verte.