Laenude võrdlemine on targa valiku alustala

Krediidituru uuringu läbiviijad jõudsid järeldusele, et tarbimislaenude, eriti kiirlaenude võtjatel puuduvad sageli piisavad teadmised laenude olemuse kohta, oskus tingimustest üheselt ja konkreetselt aru saada ning samuti tuuakse välja puudulikku enesekontrolli. Esimest kahte muret aitavad leevendada laenude võrdlemise portaalid nagu Soomes populaarne Laina heti , mis toovad välja erinevate krediidiandjate pakkumiste tingimused ning aitavad välja valida tarbija jaoks kõige ausamate tingimustega kiirlaenu, mille tagasimaksmine on laenuvõtjale jõukohane.

Kiirlaenude maine on küll käesoleval aastakümnel paranenud, kuid kiirlaene peetakse endiselt kõige tarbijavaenulikumaks laenutüübiks: kiirlaene jagatakse võlanõustajate hinnangul välja liiga kergekäeliselt ning kiirlaenud on segment, milles on Rahastusministeeriumi tellitud krediidituru-uuringu põhjal kõige enam laenu tagasimaksmisega hätta jäänud tarbijaid. Kiirlaene väljastatakse sageli ka töölepinguta inimestele, kellel ei ole tõendeid regulaarsest ja laenu õigeaegseks tagastamiseks piisavalt suurest sissetulekust.

Laias laastus jagunevad tarbijatele suunatud laenud kahte suurde gruppi: tagatisega ja tagatiseta tarbimislaenud . Esimesse gruppi kuuluvad hüpoteeklaenud (kinnisvara tagatisel), tagatisega autolaenud (tagatiseks on laenuvõtja sõiduk) ja repotehingud (laenud väärtpaberi tagatisel). Tagatisega laenud on reeglina pikema tagasimakseperioodiga, madalama intressimääraga ja samuti võimaldab laenuandja laenata suuremaid summasid, kuna tagatise olemasolu vähendab riski laenuandjale.

Kui laenukohustusi on tekkinud õige mitu ja kõigi finantskohustuste haldamine käib tarbija jaoks üle jõu, tasub uurida laenude refinantseerimise võimaluse kohta. Refinantseerimislaen võimaldab väikelaenud ja järelmaksud liita üheks suuremaks laenuks, millel on tarbijasõbralikumad maksetingimused. Sel viisil kaob ära kohustus pidada järge erinevate maksetähtaegade üle ning tarbijal tekib parem ülevaade enda kohustuste suurusest.

Tarbijakrediidi pakkumisi saab võrrelda krediidiväljastajate kodulehtedel, kuid ülevaatlikuma informatsiooni saamiseks tasub kasutada võrdlussaite nagu Luotto , mis kõrvutavad pakkumiste kohta käiva informatsiooni ja aitavad leida tarbija jaoks kõige leebemate tingimustega laenu. Peale võrdlussaitide kasutamise aitavad valikut teha ka teabelehed, mis on krediidiandjate poolt tasuta väljastatavad üle-euroopaliselt standardiseeritud infolehed. Teabelehel on välja toodud informatsioon laenu aastase intressimäära, krediidi kulukuse määra, maksegraafiku ja laenu tagastamise tingimuste kohta.

Miks tasub enne laenu võtmist pakkumisi võrrelda?

Kuna krediidiandjaid ja krediidiasutusi on Eestis palju – Finantsinspektsiooni kodulehel on välja toodud kümmekond Eestis tegutsevat panka ja mitukümmend krediidiandjat – on laenude tingimuste võrdlemine hädavajalik protsess, mis aitab vältida liiga kuluka laenu võtmist. Tagatisega ja tagatiseta laenude tingimustega tutvumiseks on mitmeid erinevaid viise nagu laenukalkulaatorid, teabelehed ja personaliseeritud pakkumised, kuid selline lähenemine ei anna laenu vajavale tarbijale adekvaatset ülevaadet. Seetõttu valivad aina enamad laenudest huvitatud tarbijad lihtsama tee ning kasutavad pakkumiste küsimiseks ja saadud laenupakkumiste võrdlemiseks kodumaiseid ja välismaiseid laenude võrdlemise portaale. Võrdlusportaal kaotab ära vajaduse klikkida teabelehelt teabelehele ja koostada omal käel ülevaatlikke tabeleid.

Võrdlusportaali kasutamise teine suur pluss on sealsed finantsnõustajad – pea iga võrdlusportaal annab tarbijale võimaluse võtta ühendust laenueksperdiga, kellel on olemas ülevaade laenuturu hetkeseisust ja kes aitab pakkumiste seast välja valida tarbija jaoks jõukohase pakkumise. Laenueksperdid tulevad appi ka laenu suuruse valimisel ning laenu vajaduse hindamisel – see tänuväärt tegevus aitab tarbijal vältida enda „lõhki laenamist“.

Tarbimislaenude maht kasvab aina suuremaks

Eesti Panga avaldatud statistika kohaselt on laenukasv Eestis kiirem kui euroalal keskmiselt – ligi viis protsenti aastas. Seejuures tõuseb vuhinal tarbimislaenude võtmine: ligi 12% aastas. Valdav enamus väljastatud tarbimislaenudest ilma tagatiseta laenud, mille tagasimaksmise pärast ei olda sama mures kui tagatisega laenude puhul. Tarbimislaenude võtmise statistika näitab, et kasvavas trendis on nii tarbimislaenude arv kui korraga laenatavate summade suurus.

Probleemsete laenude osakaal kogu laenumahust on 2024. aasta lõpu seisuga 0,4%, ehk võrdlemisi madal määr. Probleemsete laenude arvu aitab madalal hoida tarbijate harimine ja võrdlussaitide kasutamise sageduse kasv – laenupakkumiste võrdlemine aitab vältida potentsiaalselt probleemseks muutuva laenu võtmist ning säästab tarbija jaoks laenu tagasimaksmisel ka olulisel määral raha.

