Lõuna-Korea president Yoon nimetas opositsiooni riigivastasteks jõududeks ja lubas lõpuni võidelda

Yooni sõjaseisukorra väljakuulutamine 3. detsembril oli esimene omataoline enam kui 40 aasta jooksul ning see tekitas Lõuna-Koreas poliitilise kaose ja suured protestimeeleavaldused, millel nõutakse tema tagasiastumist, vahendab Associated Press.

Koservatiivse Rahva Võimu Partei esindaja Yoon ütles, et kehtestas sõjaseisukorra hoiatusena liberaalsele opositsioonierakonnale Demokraatlikule Parteile, millel on parlamendis enamus. Yoon nimetas Demokraatlikku Parteid „koletiseks“ ja „riigivastasteks jõududeks“ ning ütles, et püüdis kasutada oma seadusandlikku jõudu, et tagandada ametnikud, kes õõnestasid valitsuse eelarve-eelnõu ja kellel on Põhja-Korea sümpaatiad.