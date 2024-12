Vene väed on teadete kohaselt jõudnud kolme kilomeetri kaugusele Pokrovskist

Vološõn lisas, et võitlus jätkub Harkivi oblastis Ševtšenkove küla juures. Ukraina sõjablogijad teatasid, et see küla langes venelaste kätte. Seda pole kinnitanud ei Ukraina ega Vene ametnikud.

Pokrovski lähedal on kuid kestnud ägedad lahingud. Tegemist on Moskva jaoks strateegilise sihtmärgiga, sest see asub võtmetähtsusega varustusteel ja on Ukraina kaitse nurgakivi Donetski oblastis. Kohalike võimude teatel on linnas veel 11 000 inimest (enne sõda oli seal 60 000 elanikku).