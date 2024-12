USA luure: Venemaa võib lähipäevil rünnata Ukrainat Orešniku raketiga

Ametniku sõnul on Venemaal neid rakette „käputäis“ ja need kannavad väiksemat lõhkepead kui teised raketid, mida Venemaa on regulaarselt Ukraina ründamiseks kasutanud.

Venemaa juht on väitnud, et Orešnikut on võimatu alla tulistada ja, et selle jõud on võrreldav tuumarelva jõuga, isegi kui see on varustatud tavapärase lõhkepeaga.