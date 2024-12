Orbán pidas telefonivestluse Putiniga, et arutada Ukraina sõja lõpetamist

„Mul oli täna hommikul tunniajaline telefonivestlus president Putiniga,“ kirjutas Orbán sotsiaalmeedias. „Need on Venemaa-Ukraina sõja kõige ohtlikumad nädalad. Me astume kõikvõimalikke diplomaatilisi samme, et argumenteerida relvarahu ja rahuläbirääkimiste kasuks.“