KAART | Järgmise nädala JEF-i tippkohtumise ajal on Tallinnas täiendavad liikluspiirangud

PPA isikukaitse büroo juht Andris Viltsin selgitas, et politsei on järgmise nädala alguses Tallinnas väljas suurendatud jõududega, et tagada väliskülaliste ja linnaelanike turvalisus. „Peamiselt mõjutavad piirangud liiklust kesklinnas Tartu maanteel, Vabaduse väljaku ja Rävala puiestee kandis ning vanalinnas Toompeal,“ ütles ta.