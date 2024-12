Bloomberg: Venemaa päästis Assadi, et mitte näha, kuidas teda tabab Gaddafi ja Saddami saatus

Venemaa veenis Assadi, et ta kaotab võitluse kunagi Al-Qaidast lahku löönud Hayat Tahrir al-Shami (HTS) juhitud relvarühmituste vastu, ning pakkus talle ja tema perele turvalist lahkumist Süüriast, kui ta teeb seda kohe, teatasid kolm informeeritud allikat.

Vene luure korraldas põgenemise ja lennutas Assadi Süüriast minema Venemaa lennubaasi kaudu, teatas kaks allikat. Lennuki transponder oli ühe allika sõnul välja lülitatud, et keegi seda ei jälgiks.

„See oli kahjude kontrollimine,“ kommenteeris Moskvas asuva strateegiate ja tehnoloogiate analüüsikeskuse juht Ruslan Puhhov Bloombergile. Tema sõnul oli Venemaa jaoks väga loogiline öelda Assadile, et ta alla annaks, kui tahab vältida verevalamist, milles teda oleks tabanud sama saatus kui Gaddafit või Iraagi kunagist valitsejat Saddam Husseini , kes 2006. aastal pärast kohtuprotsessi üles poodi.

Et Venemaa kardab oma kahe baasi, Tartusi mereväebaasi ja Hmeimimi lennubaasi tuleviku pärast Süürias, teeb Kreml vaprat nägu, kuigi sündmuste kiirus tabas venelasi üllatusena, teatab Bloomberg.

Vene meedia levitab sõnumit, et lüüasaamises on süüdi Assad ise, aga Moskva pidas sõna ja ei hüljanud teda. Nüüd aga peab Venemaa keskenduma oma strateegiliste huvide säilitamisele Süürias ja laiemalt Lähis-Idas.

Venemaa küll pommitas alguses opositsiooni võitlejaid Assadi vägede toetuseks, aga kui Süüria armee erilist vastupanu ei osutanud, kui mässulised võtsid järjest ära Aleppo, Hama ja Homsi, tegi Venemaa järelduse, et ei suuda režiimi kaitsta, ütles üks allikas.

Pühapäeval teatas Venemaa välisministeerium, et Assad astus tagasi ja lahkus riigist, ning lisas, et Venemaa on kontaktis kõigi Süüria opositsioonirühmitustega.