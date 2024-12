Reisirongiliiklus Tartu ja Tallinna vahel oli taristurikke tõttu mitmeid tunde katkenud

„Taristuomanik AS Eesti Raudtee tegeleb endiselt taristurikke lõpliku kõrvaldamisega, kuid reisirongiühendus Tallinna ja Lõuna-Eesti vahel on taastatud,“ ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. „Reisijatel palume arvestada, et paljud väljumised liiguvad praegu Tallinna, Tartu, Valga ja Koidula vahel väga suure hilinemisega. Mõnede väljumiste puhul oleme asendanud rongisõidu ka bussiga, kui teisiti polnud võimalik.“