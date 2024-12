OTSEPILT ja FOTOD | Riigikogus tuleb kolmandale lugemisele järgmise aasta riigieelarve

Kolmandale lugemisele tuleb täna 11 eelnõud. 2025. aasta riigieelarve seaduse eelnõu tulude maht on 17,7 miljardit ja kulude maht 18,2 miljardit eurot. Kolmandaks lugemiseks laekusid Keskerakonna fraktsiooni 16 muudatusettepanekut ja Isamaa fraktsiooni muudatusettepanek, mis olid analoogsed teiseks lugemiseks esitatud muudatusettepanekutega. Neid muudatusettepanekuid rahanduskomisjon ei toetanud.

Rahanduskomisjon tegi eelnõusse muudatuse, mis sisaldab ministeeriumide valitsemisalade siseseid ja vahelisi täpsustusi. Ühes muudatusettepanekus käsitletakse kõikide muudatuste kogumit, mis avaldavad mõju antud administratiivse liigenduse üksuse haldusala või valitsemisala eelarve vahendite jaotusele, kusjuures need muudatusettepanekud, mis on seotud mitme haldus- või valitsemisalaga, on selgitatud selle haldus- või valitsemisala juures, kelle eelarve muudatusega suureneb.