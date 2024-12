OTSEPILT ja FOTOD | Riigikogu võttis järgmise aasta riigieelarve vastu

Võrreldes tänavuse eelarvega kasvavad tulud 0,9 miljardit eurot ehk 5,8 protsenti ning kulud 0,7 miljardit eurot ehk 3,9 protsenti. Investeeringuid ja investeeringutoetusi on eelarves ette nähtud 1,9 miljardi euro ulatuses.

Sõjaline kaitsekulu saab olema 3,3 protsenti SKPst. Investeeringud nähakse ette kaitsetööstusse, infotehnoloogia valdkonda, Rail Balticu ehitusse, teedeehitusse, hoonete renoveerimise toetamisse, taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamisse ning Kunstihoone ja rahvusraamatukogu renoveerimisse. Eelarves on ette nähtud ka keskmise vanaduspensioni ning sügava puudega laste ja sügava puudega tööealiste inimeste toetuste tõus ning eestikeelsele haridusele ülemineku rahastamise jätkamine.

Seaduse kohaselt kujuneb 2025. aasta maksukoormuseks 35,8 protsenti SKPst. Valitsussektori eelarvepuudujääk püsib kolme protsendi tasemel SKPst, millega on täidetud Maastrichti eelarvetasakaalu reegel.

Valitsus on seadnud järgmise aasta riigieelarves eesmärgiks inimeste ja riigi julgeoleku kindlustamise, riigirahanduse korrastamise ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamise.

Tänasel istungil 15 eelnõud

Rahanduskomisjon tegi eelnõusse muudatuse, mis sisaldab ministeeriumide valitsemisalade siseseid ja vahelisi täpsustusi. Ühes muudatusettepanekus käsitletakse kõikide muudatuste kogumit, mis avaldavad mõju antud administratiivse liigenduse üksuse haldusala või valitsemisala eelarve vahendite jaotusele, kusjuures need muudatusettepanekud, mis on seotud mitme haldus- või valitsemisalaga, on selgitatud selle haldus- või valitsemisala juures, kelle eelarve muudatusega suureneb.