Ungari lubas kõik EL-i Gruusia-vastased sanktsioonid vetostada

Gruusias on viimased kaks nädalat toimunud meeleavaldused, sest peaminister Irakli Kobahhidze teatas Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimiste peatamisest kuni 2028. aastani.

Vahistatud on üle 220 inimese ning politsei on kasutanud pisargaasi ja veekahureid.

Ungari välisminister Péter Szijjártó ütles eile, et on kategooriliselt Gruusia-vastaste sanktsioonide vastu, ning lisas, et Budapest vetostab Euroopa Liidu sanktsioonid Gruusia siseministrile ja politsei juhtidele.