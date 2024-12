ERR koondab osa ametikohti, samuti vähendatakse otseülekannete ning kultuuri- ja meelelahutussaadete mahtu

Programmid on läbimas ka mitmeid uuendusi. ETV+ uuriva telemagasini „Insight“ asemel käivitub juba jaanuaris venekeelne „ Pealtnägija “ („Otševidets“), uuenenud formaat teeb tihedalt koostööd eestikeelse „Pealtnägija“ toimetusega. ETV2 noortesaade „NOVA“ jätkab uuel aastal vaid digiplatvormidel, et kõnetada noori nendele loomuomases keskkonnas.

Vähendatakse reporterite lähetusi

Osad töötajad koondatakse

Eelarve koostamisel on ERR lähtunud põhimõttest hoida töötajaid ja rakendada neid võimalikult efektiivselt, et mitte leida end olukorrast, kus ERR peab kõiki talle pandud ülesandeid täitma, aga puuduvad inimesed, kes seda teeksid. Osad muutused on olnud siiski vältimatud ja kõiki neid on tõsiselt kaalutud, kerge südamega ei ole need otsused tulnud.