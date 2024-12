Mart Võrklaev süüdistab Kristina Kallast raha kasutamatajätmises. Kallas: see raha läks teadusesse

Mart Võrklaev (RE) on arvamusel, et raha tulnuks seetõttu HTM-i eelarvest välja tõsta. „Pidevalt jääb see summa aga HTM-i eelarvebaasi sisse, seda ei kasutata ja kantakse aastast aastasse üle. Samal ajal on see raha aga uuesti igal aastal HTM-i aastaeelarves olemas. Õige oleks eelarverida sealt välja võtta, kuna seda raha pole vaja,“ sõnas ta.