Kaitseväe juhataja kavandab ajateenistuse täiesti ümber korraldada

ERR kajastab , et kui muidu võtab kaitsevägi teenistusse umbes 3800 ajateenijat aastas, siis 2026. aastal võiks Merilo hinnangul välja kutsuda oluliselt vähem, ligi tuhat ajateenijat, ning pühendada tolle nii-öelda vaheaasta tegevväelastest instruktorite väljaõpetamisele, et selle najal viia ajateenijateni Ukraina sõjast saadud kogemused.

Merilo ütles, et kaitsevägi koostab praegu tegevusvariante, kuidas olukorda ajateenistuses parandada ja väljaõppe kvaliteeti tõsta, et reservüksused oleks oluliselt paremini valmis oma ülesannet täitma.

„Kontseptsioonid on töös ja erinevad muutused tulevad. Osa muutusi on ka tehtud. Kasvõi see, et me paneme jätkuvalt rõhku füüsilisele ettevalmistusele. Oleme seda hakanud lugema rohkem lahinguvalmiduse lahutamatuks osaks,“ rääkis Merilo.