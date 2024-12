Erakondade reitingud: Reformierakonna toetus tegi aasta rekordi

Isamaa toetus on hetkel nelja protsendipunkti võrra madalam kui novembri alguses, kuid viimaste tulemuste põhjal on langustrend peatunud. Reformierakonna toetus on kolme nädalaga tõusnud 3,1 protsendipunkti võrra ning ületas enam kui aastase vahe järel taas 20% piiri. Isamaa edu Reformierakonna ees on 6,4 protsendipunkti ning kolmandal kohal olev Sotsiaaldemokraatlik Erakond jääb Reformierakonnast 6,3 protsendipunkti kaugusele.