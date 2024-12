Küsitlusest selgus, et pea pooled ukrainlastest usaldavad Trumpi

Tänavu novembris viidi läbi sarnane küsitlus, kus osales 1000 ukrainlast. Küsitlusest selgus, et Bidenit usaldavad endiselt 55 protsenti ukrainlastest.

„Suur toetuse tase näitab, et Ukraina ootab uuelt USA administratsioonilt selgemat ja otsustavamat poliitikat Ukraina suhtes,“ ütles valitsusväline organisatsioon oma avalduses.

„Ei saa välistada, et mõnel vastajal on teatud lootused rahu taastamisele Ukrainas, mida Trump rõhutas oma valimiskampaania ajal,“ lisasid nad.

Trumpi määratud Ukraina erisaadik Keith Kellogg avalikustas juunis Ukraina poliitikaplaani, mis muuhulgas seadis USA edasise abi tingimuseks Kiievi osalemise rahukõnelustel Moskvaga. Küsitluse kohaselt on siiski 64 protsenti ukrainlastest skeptilised läbirääkimiste suhtes Venemaaga.

Samuti selgus, et 57 protsenti vastajatest usub, et Lääne partnerid ei tee piisavalt Ukraina võidu tagamiseks. Sealjuures usub 40 protsenti, et Lääne liidrid teevad kõikvõimaliku Ukraina abistamiseks.