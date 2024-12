Kloogarannas purustas uus omanik buldooseriga ajaloolise maja. Kogu suvituspiirkonna väärtuslik arhitektuur on kaitseta, aga vald laiutab käsi

Sel suvel ostis Stokkeri põllumajandustehnika osakonna direktor Kristo Busch Kloogarannas aadressil Liiva tee 6 asuva hiigelsuure krundiga tsaariaegse suvila. Busch ei varja, et ostiski krundi ideega 1910. aastal ehitatud hoone lammutada ja püstitada selle asemele garaaž, sest plaanib uue elumaja ehitada teest kaugemale krundi sügavusse.

Seejuures ei näe ta endal ehituspärandi hävitamise süüd. „Kinnitan, et kõik paberid on mul korras,“ sõnab ta. Ja Busch räägibki sulatõtt. Ta ostis Kloogarannas asuva kinnistu haridus- ja noorteameti käest oksjonil 170 000 euroga ning tõepoolest polnud krundi hoonestusega seotud ühtki piirangut. Nii taotles Busch vallalt lammutusloa ja saigi selle. Lisaks koostati ajalooline õiend, mis sätestas, missugused detailid tuli lammutusest säästa, et neid saaks mujal renoveerimistöödel kasutada.