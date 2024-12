Mida prognoosite järgmiseks aastaks? Kas Trump täidab oma lubaduse Vene-Ukraina rahu sõlmimise kohta?

Ei oska öelda. Selle sõja arengut oli ka varem raske ennustada, Trumpi lisandumisega muutub see veelgi raskemaks. Fakt on see, et jutust hoolimata me ei tea, mida Trump tegema hakkab, ja ma kahtlen, kas ta isegi seda teab. Pole selge, kui suurt tähelepanu ta Ukrainale soovib pühendada. Kui vaadata Vene-Ukraina sõja erisaadiku [erukindral Keith Kelloggi] ametissenimetamist, võiks eeldada, et ta tahab tõesti mingisugust rahulepingut. Aga Trumpile meeldivad kiired ja lihtsad lahendused ning see konflikt on väga keeruline.