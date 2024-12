Poola peaminister Tusk: Ukraina sõja rahukõnelused võivad alata sel talvel

Poola on olnud alates 2022. aastast üks Ukraina kindlamaid toetajaid Ukraina-Venemaa sõjas. Tuleva aasta alguses saab Poolast Euroopa Liidu nõukogu eesistujariik ja Tusk kinnitas, et Varssavi osaleb kindlasti mistahes kõnelustel.

„Nagu võite ette kujutada, on meie delegatsioon kaasvastutav muu hulgas selle eest, milline hakkab olema poliitiline kalender ehk olukord läbirääkimiste ajal, mis võivad, kuigi see on veel küsimärgi all, alata selle aasta talvel,“ jätkas ta.

Zelenskõi viimased kommentaarid on viidanud sellele, et Kiiev on läbirääkimistele üha avatum. Samas oli Zelenskõi Trumpile ja Marconile öelnud, et ta ei usu, et Putin tahab sõda lõpetada.