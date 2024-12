Parmas ei jätka pärast ametiaja lõppu peaprokurörina. Parmas: minu ja poliitikute nägemus põhimõttelistes küsimustes ei ühtinud

Peaprokurör Andres Parmas ütles, et vestles eile justiits- ja digiministriga prokuratuuri tulevikust ning enda jätkamisest peaprokurörina. Tema sõnul on tal prokuratuuri silmas pidades kaks olulist põhimõtet.

Esimesena tõi Parmas esile, et tema hinnangul on prokuratuuril sisejulgeoleku tagamises tähtis roll. „Seejuures tuleb kogu kriminaal-justiitssüsteemi tervikuna käsitleda ning kogu süsteemi võrdselt panustada. Vastasel juhul jõuame olukorrani, kus toru ühes otsas suurendatakse läbilaskevõimet, kuid tervikule see kitsaskohtade tõttu mõju ei avalda. Ma ei saa olla rahul olukorraga, kus alles hiljuti nähti vajadust prokuratuuri võimet kasvatada, kuid nüüd pööratakse see kärbetega tagasi, kahjustades prokuratuuri suutlikkust kasvavale kuritegevusele adekvaatselt reageerida ning arendada välja seni soovitust nõrgemaks osutunud võimed majanduskuritegude ja varade arestimise ning konfiskeerimise vallas.“

Teise põhimõttena tõi Parmas esile, et ta on alati väljendanud seisukohta, et peaprokuröri ametiaeg võiks olla seitse aastat ilma sellele järgneva teise ametiaja võimaluseta.

„Pikem ja üks ametiaeg võimaldab asutuse tulevikust nägemuse kujundada ning selle ka ellu viia. Oleme prokuratuuris viimastel aastatel suuri muudatusi ette võtnud: viinud majandus- ja korruptsioonikuritegude menetluste juhtimise prokuratuuris eraldi üksusesse, suunanud prioriseerimisjuhisega õiguskaitseasutuste väärtuslikku ressursi neisse kohtadesse, mis tegelikku mõju avaldavad, ja astunud olulisi samme andmepõhise juhtimise suunas.“

Parmas ütles, et neid muudatusi siiski veel rakendatakse ellu, et oodatud tulemused jõuaksid realiseeruda. Seega arutati ministriga võimalust ka Parmase ametiaega kahe aasta võrra pikendada.