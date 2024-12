Parmas ei jätka pärast ametiaja lõppu peaprokurörina. Pakosta: ma saan sellest pettumusest aru

Peaprokurör Andres Parmas ütles, et vestles eile justiits- ja digiministriga prokuratuuri tulevikust ning enda jätkamisest peaprokurörina. Tema sõnul on tal prokuratuuri silmas pidades kaks olulist põhimõtet.

Esimesena tõi Parmas esile, et tema hinnangul on prokuratuuril sisejulgeoleku tagamises tähtis roll. „Seejuures tuleb kogu kriminaal-justiitssüsteemi tervikuna käsitleda ning kogu süsteemi võrdselt panustada. Vastasel juhul jõuame olukorrani, kus toru ühes otsas suurendatakse läbilaskevõimet, kuid tervikule see kitsaskohtade tõttu mõju ei avalda. Ma ei saa olla rahul olukorraga, kus alles hiljuti nähti vajadust prokuratuuri võimet kasvatada, kuid nüüd pööratakse see kärbetega tagasi, kahjustades prokuratuuri suutlikkust kasvavale kuritegevusele adekvaatselt reageerida ning arendada välja seni soovitust nõrgemaks osutunud võimed majanduskuritegude ja varade arestimise ning konfiskeerimise vallas.“