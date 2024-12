Uuring: Eestis on suurenenud nii kõrge kui madala oskustasemega täiskasvanute osakaal

„Kui inimestel on madalam haridustase, on ka nende oskused ja eluga rahulolu kehvemad. Seetõttu on äsja algatatud õppimiskohustusliku ea pikendamise reform ka PIAACi tulemuste valguses õige tee. Uuringust selgunud venekeelsete inimeste nõrgem kaasatus tööturul ja madalama tasemega oskused näitavad eestikeelsele haridusele ülemineku vajalikkust ‒ neil on sageli takistuseks saanud puudulik riigikeeleoskus. Peame senisest enam pingutama, et pakkuda Ida-Virumaal täiskasvanutele nii erialast kui ka keelelist täiendõpet,“ sõnas minister.

Lõhed on Eestis märkimisväärsed

Väga heade oskustega täiskasvanute osakaal on kümne aastaga kasvanud (lugemises 7%, matemaatikas 10% võrra) ning on suurem kui OECDs keskmiselt. Madala lugemisoskustega täiskasvanute osakaal on kümne aastaga kasvanud, ent on siiski tunduvalt väiksem kui OECDs keskmiselt. Täiskasvanute osakaal, kellel on madal tulemus kõigis kolmes mõõdetud oskuses, on Eestis 12%, OECDs keskmiselt 18%. Uuring näitab, et mida kõrgem on haridustase, seda paremad on oskused. Põhiharidusega täiskasvanute keskmine tulemus on 233 punkti, keskharidusega 256 punkti ja kõrgharidusega 293 punkti.