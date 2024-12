Soome politsei tabas Espoos toimunud mõrvas kahtlustatava Eesti kodaniku

Kriminaalinspektor Marko Forss teatas, et meeste tabamisel olid abiks kodanike vihjed. Vahistamised kulgesid rahulikult.

Tema sõnul kahtlustab politsei, et tehti mitu lasku. Ta ei kommenteerinud seda, kas kasutati mitut relva ja mitu isikut tulistas.

„Juhtumiga on seotud isikuid, kellel on seoseid tänavajõukudega,“ ütles Forss.

Kui juhtum on seotud tänavajõukudega, on tegu Soome esimese avalikuks tulnud tänavajõukude kuritegevuse juhtumiga, mille tõttu ohver on surnud.