INTERVJUU | Tsahkna jälgis Süüria võimupööret Pärsia lahe ääres araabia liidritega kohtudes. „Venemaa mainekahju oli kõigile selge“

Huvi Eesti vastu paistab laheriikides olevat suurenenud ning Bahreinis peetud kohtumisel paigutati Eesti välisminister Margus Tsahkna teadlikult kroonprints Salman al-Khalifa kõrvale. „Sõnum oli ilmselt omaenda süsteemile, et „see riik on tähtis ja meil on nendega konkreetsed plaanid“,“ arvas Tsahkna. Mil määral on see tähelepanu seotud Kaja Kallase uue ametiga Euroopa Liidus (EL), on ministri sõnul raske hinnata, ent oma mõju on ilmselt ka sellel.