FOTOD | Tallinna südalinnas jalakäijatele ja kergliiklejatele suletud kangialuse ehitustööd venivad plaanitust pikemaks

Juulikuus tegi Delfi loo , kuidas aadressil Narva mnt 9a toimuv ehitustegevus on blokeerinud suure osa kõnniteest, raskendades sealsete liiklejate liikumist. Probleemi süvendab ka asjaolu, et vahetult enne ehitustööde ala lõppeb ära jalgrattatee, jättes nii jalakäijad kui kergliiklejad kasutama kitsast kõnnitee osa ehitustööde kõrval.

Samuti pole ehitustööde lõppemisaja kohta infot Tallinna linnavalitsusel. „Reeglina ei peagi me seda teadma,“ sõnas Tallinna linnavalitsuse pressiesindaja Jukko Nooni. Nimelt paikneb Narva mnt 9a võlvide alune osa eramaal, mistõttu on omanikul õigus seal läbipääs sulgeda. Aleksei Poskatševi sõnul on võlvidealune suletud, kuna selle alune peasissepääs on ainus, mille kaudu saab materjale ja seadmeid sisse tuua.