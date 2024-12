Võru tulistamise tagamaad: mehed ei tundnud üksteist, tegu võis olla hädakaitsega

Juhtunu täpsemate asjaolude selgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust raske tervisekahjustuse tekitamist käsitleva paragrahvi järgi. Praeguseks on kriminaalmenetluses välja selgitatud, et tulistamine toimus kahtlustatava kortermaja läheduses. Kahtlustatav ja kannatanu ei olnud varem omavahel tuttavad, kuid nende kohtumine ei olnud juhuslik ehk tulistamine ei toimunud juhusliku inimese suhtes. Kogutud tõendite kohaselt oli tulistaja kaine ja tal on selle tulirelva omamiseks relvaluba. Kahtlustataval ei ole kehtivaid kriminaalkaristusi ja kohe pärast tulistamist kutsus ta ise kiirabi.