Lukašenka teatas, et Valgevenesse on toodud mitukümmend tuumalõhkepead

„Ma tõin siia tuumalõhkepead. Mitte ainult kümme tükki. Paljud kirjutavad, et ahh, see on nali, keegi pole midagi toonud. Toodi. Ja see, mis nad kirjutavad, et see on nali, tähendab, nad magasid maha. Nad isegi ei märganud, kui me need siia tõime,“ ütles Lukašenka.